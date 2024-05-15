Талибы ждут российские инвестиции в добычу афганских металлов

Исполняющий обязанности главы Минторга движения «Талибан»* Нуриддин Азизи на форуме «Россия – Исламский мир» сообщил, что в их стране есть очень большие запасы лития и меди, а также драгоценных камней, и выразил надежду, что в этой области российские компании будут инвестировать в Афганистан, передает Спутник.