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Талибы ждут российские инвестиции в добычу афганских металлов

Талибы ждут российские инвестиции в добычу афганских металлов

Исполняющий обязанности главы Минторга движения «Талибан»* Нуриддин Азизи на форуме «Россия – Исламский мир» сообщил, что в их стране есть очень большие запасы лития и меди, а также драгоценных камней, и выразил надежду, что в этой области российские компании будут инвестировать в Афганистан, передает Спутник.

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