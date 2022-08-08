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Родился в рубашке: в стоящий внедорожник влетела фура на трассе Хабаровск - Владивосток

Родился в рубашке: в стоящий внедорожник влетела фура на трассе Хабаровск - Владивосток

Остановка водителя Toyota Land Cruiser на обочине трассы Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска обернулась потрясением: вовремя не заметив стоящий автомобиль, в него влетел грузовик с прицепом.

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