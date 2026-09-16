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Соболев о 3:2 с «Балтикой»: «Такая крепкая команда, что и дома с ними тяжело, но на выезде еще тяжелее. Была боевая игра – зрителям понравилось, думаю»

Нападающий « Зенита »  Александр Соболев  заявил, что против «Балтики» очень тяжело играть на выезде.

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