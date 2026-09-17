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ВЕСТИ КРЫМ

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Проливные дожди, которые бушевали на этой неделе в Крыму, ознаменовали начало сезона «тихой охоты»

Проливные дожди, которые бушевали на этой неделе в Крыму, ознаменовали начало сезона «тихой охоты»

Ваш браузер не поддерживает видео. Однако грибникам стоит помнить, что в регионе произрастают в том числе и ядовитые грибы.

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