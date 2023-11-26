Депутат Гемпель сравнил угрозы Украины об ударе по Крымскому мосту с лаем Моськи

Угрозы руководства Украины в отношении Крымского моста напоминают лай Моськи из басни Ивана Крылова. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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