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Депутат Гемпель сравнил угрозы Украины об ударе по Крымскому мосту с лаем Моськи

Депутат Гемпель сравнил угрозы Украины об ударе по Крымскому мосту с лаем Моськи

Угрозы руководства Украины в отношении Крымского моста напоминают лай Моськи из басни Ивана Крылова. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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