Дочь Костомарова и Домниной вышла в свет — школьница с модельной внешностью

Фигурист заручился поддержкой близких. Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной и дочкой Социальные сетиРоман Костомаров посетил в компании своей жены Оксаны Домниной и дочки Премию Художественного театра в МХТ им.
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