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МВД Беларуси сообщило о передаче Алексея Москалева России

Беларусь передала России Алексея Москалева, осужденного на два года по делу о «дискредитации» армии и бежавшего из-под домашнего ареста перед приговором.

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