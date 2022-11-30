Военное обозрение

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Боевые самолёты ВКС РФ и ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Боевые самолёты ВКС РФ и ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Российские и китайские боевые самолеты вошли в так называемую "опознавательную зону ПВО" Южной Кореи, об этом сообщает новостное агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

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