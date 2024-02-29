Шольц исключил отправку немецких военнослужащих и войск НАТО на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку немецких военнослужащих либо войск НАТО на Украину. Об этом он сообщил в ходе беседы с гражданами в Дрездене, добавив, что ФРГ не допустит эскалации войны между РФ и альянсом.
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