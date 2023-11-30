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Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты, Холанд – 7-й, Кассьерра – 8-й, Мбаппе – 10-й

Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты, Холанд – 7-й, Кассьерра – 8-й, Мбаппе – 10-й

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг футболистов, наиболее эффективно действующих в атаке.

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