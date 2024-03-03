День бабушек 3 марта: праздник любви и благодарности

Сегодня, 3 марта, в России и не только отмечается День бабушек. Этот праздник, хоть и молодой по своему статусу, уже успел прочно войти в сердца людей, наполнив их теплом и нежностью к этим особенным женщинам.
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