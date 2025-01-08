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Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

Глава РПЦ выступил за усиление госконтроля в сфере трудовой миграции

INTERFAX.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к уменьшению притока мигрантов, которых, по его мнению, следует привлекать только в те сферы экономики, где они нужны, и в тех объемах, которые необходимы.

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Комментарии
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Ирина Литвин
Правильно. Должна быть только вахта. Обеспечить работой вначале местное население а потом на остаток мигрантов приглашать и не так что бы они приехали и расползались по всей России как тараканы
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9 час.

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