Следователи транспортной полиции направили в суд уголовное дело о контрабанде частей особо ценных диких животных

В Амурской области следователями Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина одной из азиатских стран, обвиняемого в контрабанде фрагментов сайгака и бурого медведя общей стоимостью порядка 2,5 млн рублей.