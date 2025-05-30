Трамп раскритиковал решение суда об отмене действия введенных им пошлин

www.globallookpress.com/Samuel Corum Президент США Дональд Трамп уверен, что решение американского суда по международной торговле об отмене действия пошлин на импорт является неверным и политически мотивированным.
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