Израиль: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обрушения балкона здания на ресторан на первом этаже на бульваре Керен Кайемет в Маоз-Зийоне, недалеко от Иерусалима, в вечерние часы по местному времени.