НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Контрафронт

2 подписчика

Израиль: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обрушения балкона...

Израиль: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обрушения балкона здания на ресторан на первом этаже на бульваре Керен Кайемет в Маоз-Зийоне, недалеко от Иерусалима, в вечерние часы по местному времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии