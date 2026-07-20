Израиль: По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения в результате обрушения балкона здания на ресторан на первом этаже на бульваре Керен Кайемет в Маоз-Зийоне, недалеко от Иерусалима, в вечерние часы по местному времени.
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