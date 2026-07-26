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Планетарная диета снижает риск болезней сердца у пожилых женщин на 28%

Планетарная диета снижает риск болезней сердца у пожилых женщин на 28%

Здоровое питание и здоровье сердца идут рука об руку — это давно известно. Но новое масштабное исследование даёт этому обобщению конкретное число и конкретную диету: соблюдение Planetary Health Diet у женщин после менопаузы снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 28% по сравнению с теми, кто питается далеко от её рекомендаций.

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