Очень легко не заметить: как понять, что у ребенка рак

Сохраняющиеся или нарастающие симптомы у ребенка требуют внимания родителей и медицинской оценки. Такой подход рекомендовал детский онколог Боб Филлипс, сообщает «Би-Би-Си».
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