Совет директоров «Торпедо» поддерживает Клотета. Клуб идет 6-м в Первой лиге и вылетел из Кубка («ФНЛ с Ильевым»)

Пепу Клотету пока не грозит отставка с поста главного тренера «Торпедо». Совет директоров черно-белых поддерживает испанца, несмотря на неубедительное выступление в Мелбет Первой лиге (6-е место после 11 туров) и вылет из Фонбет Кубка России после поражения от «Уфы» в 1/32 финала, сообщает «ФНЛ с Ильевым».