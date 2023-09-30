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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Совет директоров «Торпедо» поддерживает Клотета. Клуб идет 6-м в Первой лиге и вылетел из Кубка («ФНЛ с Ильевым»)

Совет директоров «Торпедо» поддерживает Клотета. Клуб идет 6-м в Первой лиге и вылетел из Кубка («ФНЛ с Ильевым»)

Пепу Клотету пока не грозит отставка с поста главного тренера «Торпедо». Совет директоров черно-белых поддерживает испанца, несмотря на неубедительное выступление в Мелбет Первой лиге (6-е место после 11 туров) и вылет из Фонбет Кубка России после поражения от «Уфы» в 1/32 финала, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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