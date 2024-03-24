В Японском море отряд ракетных катеров Тихоокеанского флота в ходе учения уничтожил корабль условного противника

В ходе практической части учения экипажи ракетных катеров отработали весь алгоритм нанесения ракетного удара без фактического применения ракетного оружия.
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