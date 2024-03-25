Богачи просят власть засекретить их поездки в Европу к своим виллам и развлечениям

А знаете, почему богачи так стараются снять с себя санкции? В судах европейских чего-то там доказывают, дорогих юристов нанимают, апелляции подают, в общем, показывают на этом поприще недюжинные бойцовские качества.
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