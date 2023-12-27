США создали «преступную банду» для борьбы с Россией — СМИ

США идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов, пишет портал Sohu. «США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов и в самом деле решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их.
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