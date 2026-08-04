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В России раскрыли эффект завершенного 40-дневного плана Зеленского

В России раскрыли эффект завершенного 40-дневного плана Зеленского

За 40 дней своей операции против России президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

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