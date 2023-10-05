Педагогов с Днём учителя поздравили ветераны боевых действий спецоперации

Ветераны боевых действий спецоперации вместе со своими социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» отправились в школы, чтобы поздравить педагогов с Днём учителя Встречи прошли в Харпе, Губкинском и Салехарде.
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