7 самых страшных лесов планеты

Лес часто кажется чем-то жутким и таинственным. Недаром мировой фольклор полон историй о том, как в лесную глушь заводили и бросали несчастных детей и молодых девиц, как там орудовали разбойники, хищники и разнообразная нечисть.
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