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Русская весна

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В Конгрессе США сообщили о перспективах законопроекта о помощи Украине

В Конгрессе США сообщили о перспективах законопроекта о помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил Fox News, что после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля, намерен вынести на рассмотрение законопроект о дополнительной помощи Украине, который будет включать «важные нововведения».

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