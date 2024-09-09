РЭО: 9 регионов не провели орнитологические исследования вблизи объектов ТКО

Кабардино-Балкария, Республики Алтай, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Тульская область, Хабаровский край, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ не провели обязательные исследования объектов в шестой подзоне приаэродромной территории на предмет скопления птиц.
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