Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" © РИА Новости . Сергей Бобылев За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.