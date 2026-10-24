Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" © РИА Новости . Сергей Бобылев За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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