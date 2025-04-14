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Советские войска продолжают освобождении Чехословакии и Австрии

Советские войска продолжают освобождении Чехословакии и Австрии

14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов и железнодорожные станции Нойкурен и Зеераппен, сообщают корреспонденты газеты «Известия».

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