Советские войска продолжают освобождении Чехословакии и Австрии

14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли более 60 населенных пунктов и железнодорожные станции Нойкурен и Зеераппен, сообщают корреспонденты газеты «Известия».