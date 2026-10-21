Две женщины, два снимка, два разных мира. На одном — американка гладит волосы бытовым утюгом в 1960-е: до специальных щипцов ещё десятилетие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 8 самых ужасных б...
- ХЛ Жизнь в современн...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым