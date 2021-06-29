МИР 24

582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кука Реку
    Напомнило советский ещё анекдот о том, как Татарстан обратился в Академию Наук СССР, с жалобой на поговорку: Незваный...Новые имена мотыл...
  • StarPer
    В кабак нельзя - эпидемия, а по заграницам пожалуйста, тащите всю заразу домой. После заявляет, что надо вакцинироват...Попова: «Дельта-ш...
  • Boris
    Если бы мой отец был академиком, то и я был бы академиком.«Наступит время, ...

Прививка без «побочки»: чем питаться до и после вакцинации

Прививка без «побочки»: чем питаться до и после вакцинации

Избежать неприятных побочных явлений после вакцинации поможет правильное питание, пишет «360». Головной боли, озноба, повышения температуры тела в первые два дня после прививки может не быть, если соблюсти несложную диету, утверждают специалисты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх