Прививка без «побочки»: чем питаться до и после вакцинации

Избежать неприятных побочных явлений после вакцинации поможет правильное питание, пишет «360». Головной боли, озноба, повышения температуры тела в первые два дня после прививки может не быть, если соблюсти несложную диету, утверждают специалисты.
Избежать неприятных побочных явлений после вакцинации поможет правильное питание, пишет «360». Головной боли, озноба, повышения температуры тела в первые два дня после прививки может не быть, если соблюсти несложную диету, утверждают специалисты.
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