"Все хорошо в меру": какой вред способны нанести фрукты и ягоды

Любые обобщения вредны, фрукты и ягоды – не исключение! Начать стоит с того, что они являются очень разнородными по своим свойствам продуктами и, соответственно, отличаются по ряду характеристик и влиянию на наш организм.
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