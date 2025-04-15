Снова вместе: рассеялись последние сомнения по поводу романа Тома Круза с Аной де Армас

Актера подловили в Лондоне с его подружкой. Тома Круза снова подловили с Аной де Армас LEGION-MEDIAФанаты Тома Круза окончательно перестали сомневаться в том, что у Тома в самом разгаре роман с 36-летней актрисой Аной де Армас.