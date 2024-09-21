Алаудинов рассказал, что в Курской области 60 украинских военных ушли с боевых позиций

В Курской области несколько десятков украинских военнослужащих ушли со своих позиций и отступили в сторону госграницы, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии