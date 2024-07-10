Генеральный директор Федерального центра ИИ высказался о проблемах внедрения на ИННОПРОМ-2024

В рамках форума ИННОПРОМ-2024 генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Эдуард Шантаев дал платформе РР-НОВОСТИ комментарии по поводу текущих сложностей внедрения технологий искусственного интеллекта на российских предприятиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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