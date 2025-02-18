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В Госдуме усомнились в возможности введения в России семейного налогообложения

Идея введения в России системы семейного налогообложения заслуживает внимания и имела бы значительный социальный эффект, однако подобная инициатива вряд ли будет реализована в ближайшее время, заявила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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