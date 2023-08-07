Исторические напёрстки «Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд? После нескольких статей, подробно объяснивших промахи и трудности гайдамаков пана гетьмана в преодолении нашей эшелонированной обороны – комментарии под ними полны вопросами на тему: так ведь нас ожидает нечто подобное, пожелай русский Генштаб и военно-политическое руководство страны поставить задачу группировкам СВО перейти в наступление.
«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Слишком много слов... Слишком много информации. Переварить её трудно. "Контрнаступ" укров превратился в контротступ. Начнётся ли наступление российских войск? Будет ли отдан приказ "вперёд!"? Ждём политического решения...
Ответить
25 мин.
Свежие комментарии