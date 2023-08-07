Славянская доктрина

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«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?

«Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд?

Исторические напёрстки «Наступ» ВСУ выдыхается. А мы пойдём вперёд? После нескольких статей, подробно объяснивших промахи и трудности гайдамаков пана гетьмана в преодолении нашей эшелонированной обороны – комментарии под ними полны вопросами на тему: так ведь нас ожидает нечто подобное, пожелай русский Генштаб и военно-политическое руководство страны поставить задачу группировкам СВО перейти в наступление.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Слишком много слов... Слишком много информации. Переварить её трудно. &quot;Контрнаступ&quot; укров превратился в контротступ. Начнётся ли наступление российских войск? Будет ли отдан приказ &quot;вперёд!&quot;? Ждём политического решения...
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