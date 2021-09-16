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Бузова перестала быть интересной зрителям

Бузова перестала быть интересной зрителям

Концерты известной певицы Ольги Бузовой начали отменять из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

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Николай Николаевич
Вологда и Череповец-города рабочих Они деньги заработали . И на жриц Дома-2 тратить не будут. Это вам не Москва с Питером с вольными и незаработанными деньгами.
Валентина Л
Боже, спаси и сохрани от таких "известных пИвиц", а если ещё и историком станет то и от кошмаров.

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