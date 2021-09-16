Бузова перестала быть интересной зрителям

Общественная служба новостейШоу-бизнесБузова перестала быть интересной зрителямКонцерты известной певицы Ольги Бузовой начали отменять из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай НиколаевичВологда и Череповец-города рабочих Они деньги заработали . И на жриц Дома-2 тратить не будут. Это вам не Москва с Питером с вольными и незаработанными деньгами.Валентина ЛБоже, спаси и сохрани от таких "известных пИвиц", а если ещё и историком станет то и от кошмаров.Комментировать
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