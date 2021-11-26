Василеостровцы рассказали о провалах песка на намыве. Как выглядят опасные участки и что про это говорят власти

Петербуржцы обнаружили на намыве Васильевского острова места с неустойчивым песком. Местная жительница рассказала, что провалилась в песок по бедро, когда гуляла с собакой.
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