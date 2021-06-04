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Американский генерал призвал Белый дом к разговору с Кремлем с “позиции силы”

Американский генерал призвал Белый дом к разговору с Кремлем с “позиции силы”

Американский генерал призвал Белый дом к разговору с Кремлем с “позиции силы” KikaПо мнению военнослужащего, Москва не признает иного подхода Соединенные Штаты должны заручиться поддержкой Европы для проведения «более реалистичной политики».

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