Стражи правопорядка провели в Томском государственном университете лекцию о недопустимости ненависти и вражды

Накануне в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» сотрудники Центра по противодействию экстремизма УМВД России по Томской области и ОМВД России по Кировскому району г.
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