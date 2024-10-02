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Яна Поплавская обиделась на правоохранительные органы

Яна Поплавская обиделась на правоохранительные органы

Гений про злодейства Бедная Яна Поплавская! Она в последнее время что ни скажет - все не в тему.

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Комментарии
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Андрей Пищулин
Таких авторов как этот развелось куча- пример А.Бочкарев(Абсолютный рейтинг) провокатор! Как сами пишут на людей грязь- это можно. Как против шерсти- ТАК СРАЗУ Баны и прочие подлые вещи. Странно одно? Почему их,несмотря на жалобы и ответы- примем меры, публикует Мир Тесен. Или в одной связке!?
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9 час.
Раиса Григорьева
Афффтор, вы чьих будите? С какого перепуга вы, вдруг, взялись сравнивать Яну  с этой навальнисткой?
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8 час.
Nikolay Zakharov
Аффторр, ты сначало докажи, что Новиков(Белый) наркотики распостранял, видимо у Яны есть основания так заявлять.
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4 час.

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