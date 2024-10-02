Яна Поплавская обиделась на правоохранительные органы

Андрей Пищулин

Таких авторов как этот развелось куча- пример А.Бочкарев(Абсолютный рейтинг) провокатор! Как сами пишут на людей грязь- это можно. Как против шерсти- ТАК СРАЗУ Баны и прочие подлые вещи. Странно одно? Почему их,несмотря на жалобы и ответы- примем меры, публикует Мир Тесен. Или в одной связке!?