🔥 Спасатель из Щёлкино шесть раз получал звание лучшего пожарного Крыма Командир отделения Виталий Усачёв не ведёт счёт спасённым жизням.
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🔥 Спасатель из Щёлкино шесть раз получал звание лучшего пожарного Крыма Командир отделения Виталий Усачёв не ведёт счёт спасённым жизням.