Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

Какие браки запрещаются Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Создание семьи обычно начинается с официальной регистрации отношений.
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