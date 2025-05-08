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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воробьев – основной кандидат на пост тренера «Лады». ЦСКА уволил его после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)

Воробьев – основной кандидат на пост тренера «Лады». ЦСКА уволил его после вылета в 1-м раунде Кубка Гагарина («Чемпионат»)

Об этом сообщает «Чемпионат».  29 апреля ЦСКА объявил об отставке Воробьева. Московский сезон вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

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