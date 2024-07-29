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В зоне Беломорско-Балтийского канала прорвало дамбу - МЧС ищет пропавших без вести

В зоне Беломорско-Балтийского канала прорвало дамбу - МЧС ищет пропавших без вести

Шесть человек пропали без вести в результате прорыва дамбы в Карелии. По данным РИА Новости со ссылкой на власти региона, была размыта временная перемычка между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала.

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