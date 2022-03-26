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Тайрон Лю: «Если убрать штрафные Хардена и Эмбиида, то их не было бы в Топ-10 по результативности»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю считает, что игроки «Сиксерс» Джоэл Эмбиид и Джеймс Харден имеют высокие показатели по набранным очкам благодаря многочисленным подходам к линии.

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