Жителя Сахалина приговорили к 16 годам заключения за расстрел двух людей

Сахалинский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю Долинска за расстрел двух человек. Мужчина получил 16 лет заключения, Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, осужденный по личным мотивам произвел три выстрела в грудь мужчины.
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