Жителя Сахалина приговорили к 16 годам заключения за расстрел двух людей

Сахалинский областной суд вынес приговор 51-летнему жителю Долинска за расстрел двух человек. Мужчина получил 16 лет заключения, Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, осужденный по личным мотивам произвел три выстрела в грудь мужчины.