Микробиолог Рогов назвал главные проблемы сыродельческой отрасли в России

Хотя качество российских сыров выросло с 2014 года, когда многие европейские сыры оказались под санкциями, сейчас производители сталкиваются со сложностями из-за необходимости обновлять оборудование, которое раньше поставлялось из-за рубежа.
Хотя качество российских сыров выросло с 2014 года, когда многие европейские сыры оказались под санкциями, сейчас производители сталкиваются со сложностями из-за необходимости обновлять оборудование, которое раньше поставлялось из-за рубежа.
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