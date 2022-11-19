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Микробиолог Рогов назвал главные проблемы сыродельческой отрасли в России

Микробиолог Рогов назвал главные проблемы сыродельческой отрасли в России

Хотя качество российских сыров выросло с 2014 года, когда многие европейские сыры оказались под санкциями, сейчас производители сталкиваются со сложностями из-за необходимости обновлять оборудование, которое раньше поставлялось из-за рубежа.

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