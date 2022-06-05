Офицеры ВАИ ЦВО провели акцию «Международный день безопасности на железнодорожных переездах» в Алтайском крае

Офицеры ВАИ ЦВО провели акцию «Международный день безопасности на железнодорожных переездах» в Алтайском крае

В завершении каждому водителю были выданы памятки, где указана контактная информация экстренных служб при возникновении аварийных и нештатных ситуаций.

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