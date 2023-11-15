Стало известно, как превратить токсичные химикаты в ценное сырье

Речь идёт о химических соединениях, применяемых при производстве контейнеров для еды, посуды, одежды и других предметовВ Японии выяснили способ превратить так называемые «вечные химикаты» в сырье для химическое промышленности.
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